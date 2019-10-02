Hakkari Yüksekova’da bir araçtan kova kova eroin çıktı

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kovaların içerisine zulalanmış 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yaptığı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

75 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde iki ayrı araç üzerinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 74 kilo 400 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.