2 gelişme doları tetikledi! Dolar jeopolitik risk endişesiyle hareketli

Merkez Bankası'nın swap hamlesi, Fırat'ın doğusuna olası operasyon dolayısıyla dolar/TL yükseldi. Dün 5.70 üzerine çıkan kur 5.73 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 5.65 - 5.75 bandında kalmayı sürdürüyor ancak geçen haftaki iyimser tabloyla kurun bir 5.64'a düşmesinin ardından bu hafta kurda yukarı yönlü bir trend var.

Dolarda son durum

Ticaret savaşları ve küresel resesyon endişesiyle dolar endeksi 96'lı seviyelerden 99 üzerine çıkarken euro gibi rezerv paraların yanı sıra gelişen ülke paraları da olumsuz etkileniyor.

Kademeli olarak 5.70 üzerine çıktı

Türk Lirası, dün 5.65'li seviyelerden kademeli olarak 5.70 üzerine çıkarken yüzde 1'i aşan değer kaybı ile dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Swap piyasasının açılması

Merkez Bankası'nın bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldığı haberiyle dolar/TL ilk hareket olarak 5.67'yi aştı.

Operasyon sinyali kaybı hızlandırdı

Yeni yasama yılının açılışında hükümetin Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar ve Suriye'nin kuzeyine ABD'den bağımsız operasyon ihtimalinin güç kazanmasıyla TL'deki kayıplar hızlandı.

Jeopolitik risklerin artması

Dolar endeksinin küresel bazda güçlenmesiyle diğer gelişen ülke paralarıyla birlikte TL'de satış baskısı yaşanırken, jeopolitik risklerin artması Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketi artırdı. Dolar kuru 5.73'e dayandı

Enflasyon rakamları

Piyasaların bu hafta ana gündem maddesi perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları. Baz etkisiyle enflasyon sert düşüş ihtimali yüksek. Piyasaya anketlerine göre TÜFE'nin eylül ayında 1.5 puan civarı artması ancak geçen yıl yaşanan kur şoku sonrası bir önceki yıl yüzde 6 üzerinde artan enflasyonun yıllık bazda tek hanelere inmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ile Brexit takip ediliyor.