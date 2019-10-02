Star TV spikeri Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı! Paylaştığı nota mesaj yağdı

"Siirt Herekol Dağı'ndan izlenimler"

Çelik, "Haberin nabzını yine sahada tuttuk. Teröre karşı verilen mücadeleyi bir kez daha yerinde görüntüledik. Siirt Herekol Dağı'ndan izlenimler" notuyla operasyona ait kareleri paylaştı.