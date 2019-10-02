Star TV spikeri Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı! Paylaştığı nota mesaj yağdı
Star TV'nin ünlü ekran yüzü Nazlı Çelik, Siirt'te Kıran Operasyonu'na katıldı. Çelik, operasyona ait kareleri sosyal medya hesabından "Sırtındaki 35 kilo yükle arşınlıyor Mehmetçik bu dağları tepeleri!" notuyla paylaştı.
TSK ile birlikte gittiği operasyonlarda çektiği görüntülerle adından sıkça söz ettiren Star TV'nin ünlü sunucusu Nazlı Çelik, askerin operasyon haberini yerinde takip ederek çok konuşulacak paylaşıma imza attı.
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"Sırtındaki 35 kilo yükle arşınlıyor"
Siirt'te Kıran Operasyonu'nu yerinde takip eden Nazlı Çelik, şu ifadeleri kullandı: Sırtındaki 35 kilo yükle arşınlıyor Mehmetçik bu dağları tepeleri! Vatan size minnettar.
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"Siirt Herekol Dağı'ndan izlenimler"
Çelik, "Haberin nabzını yine sahada tuttuk. Teröre karşı verilen mücadeleyi bir kez daha yerinde görüntüledik. Siirt Herekol Dağı'ndan izlenimler" notuyla operasyona ait kareleri paylaştı.
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Takipçileri Nazlı Çelik'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.
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