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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür’e dudak uçuklatan zam

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2025’e kadar uzatmayı planlıyor. Trabzonspor, Abdülkadir'in maaşını da 5.5 milyon TL’ye çıkardı.

Son iki sezonda sergilediği performansla Avrupalı devlerin gözdesi haline gelen ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'e, Trabzonspor yönetimi jest yaptı. Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan ve sahalara dönüşünün 4-6 ayı bulması beklenen 20 yaşındaki oyuncunun, maaşına ciddi oranda zam yapıldı.

Maaşı 5 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı
Sabah'ın haberine göre; iç transferde Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan bordo-mavililer, ardından Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncunun, yeni anlaşmayla maaşı 5 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

Teknik heyet takipte
Yüzde 139 zam alan Abdülkadir'in sakatlığının geçmesinin ardından ise Trabzonspor, 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı planlıyor. Tedavisine Trabzon'da devam edilen oyuncunun durumunu teknik heyet de yakından izleniyor.

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