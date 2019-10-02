MSB duyurdu! Haftanin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CSYXbsIuJT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2019
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