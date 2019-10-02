MSB duyurdu! Haftanin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.