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SGK sayıyı artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını geçtiğimiz günlerde 45’e çıkardı. Artık birçok meslek grubu bu haktan yararlanacak. Örneğin röntgen teknisyeni, ağız-diş radyoloji uzmanı, ihtiyat pilotları erken emekli olabilecek.

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı.

Daha erken emeklilik imkanı 

Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55’ten 50’e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor.

Sadece madende çalışanlara 180 günlük süre veriliyor 

Yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor.

Kimler yararlanıyor?

Yıpranma hakkından, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanların yer aldığı 45 meslek grubu yararlanıyor. İşte o meslek gruplarının detayları…

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