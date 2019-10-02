Düşük faizli araç kredisi hangi araçlarda geçerli işte o markalar
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim otomobillerde taşıt kredisi faizlerini 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Bankalar tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, tüketicileri sevindiren haberi geçen günlerde duyurmuştu. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.
Mercedes ve Toyota da katıldı
26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.
Binek araçlarda vade ve faiz oranı: Hazırlanan paketler doğrultusunda, 50 bin ila 120 bin arasında kredilerde sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.
Ticari araçlarda vade ve faiz oranı: Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.