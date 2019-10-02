Koç Grubu'nda dikkat çeken karar! 3 markasını sattı!

Koç Grubu'na bağlı Tat Gıda bünyesinde bulunan 3 markanın satışına onay çıktı. Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına yönelik Rekabet Kurumu tarafından beklenen onay verildi.

Rekabet Kurulu, Koç Ailesi'ne bağlı Tat Gıda'nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,

"2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir" denildi.