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Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'den otobüs selfiesi

Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısına katılan liderler, zirvenin ardından selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan toplantı sonrası bulundukları bir otobüste selfie çekti.

Paşinyan: Otobüs selifesi

Çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Paşinyan fotoğrafa, “Otobüs selfiesi, bu kısa sürede önemli kararları hallettik” ifadelerini kullandı.

Erivan'da Avrasya Ekonomi Birliği Zirvesi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan’ın katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan’ı Lee Hsien Lun olmuştu.

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