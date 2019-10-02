Grip aşısını kimler olamaz? Gribe iyi gelen ilaçlar neler? Sakın aspirin almayın

Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır, grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip aşısı ise yüzde 70-90 arası koruma sağlar. Peki kimler grip aşısı olamaz hamileler olabilir mi? İşte gribe iyi gelen yiyecekler dahil bilgiler.

Sonbahar ile birlikte grip salgını artarken MedicalPark hastanesi alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler.

Gribin bulaşma süresi

Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.

Grip olunca aspirin kesinlikle kullanmayın

Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla kullanılır. Tedavide aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalığın etrafa bulaşmasını azaltmak için maske kullanmak uygun olur.

Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

Grip belirtileri nelerdir?

Ateş: 38-39

Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Sıklıkla öksürük

Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.



Grip aşısı etkili mi?

Grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip virüsü her yıl antijenik değişime uğrar. Bu nedenle grip aşıları her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretilir. Aşı eylül-kasım ayları arasında uygulanır. Aşılama sayesinde hastalığın ağır geçmesi ve komplikasyonlar önlenir. Aşının koruyuculuğu % 70-90 arasındadır.



Kimler grip aşısı olmalı:

65 yaşın üzerindekiler, Yaşlı bakım evinde kalanlar, Astımlı çocuklar ve yetişkinler, Kalp akciğer hastalığı olanlar, Şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar,

Grip sezonunda gebeliğinin ikinci veya üçüncü 3 ayında olacak kadınlar,

sağlık çalışanları, yaşlı merkezlerinde çalışanlar, AIDS virüsü taşıyan insanlar.



Emziren anneler aşı olabilir. Grip aşısı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Küçük çocuklara ilk uygulamada 1 ay ara ile iki yarım doz yapılır.

Grip aşısı yapılmaması gereken risk grupları: