Fatih Terim: Bugünü kaybettik ama yarınları kazandık

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'ye karşı kendi evlerinde aldıkları 1-0'lık yenilgiye rağmen, oyuncularının performansını, 'iyi günlerin habercisi' olarak yorumladı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Farnsız ekibi Paris Saint Germain'e 1-0 yenilerek, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bugün belki kaybettik ama ilerisi günler için çok şey kazanmış olabiliriz. İstek, mücadele ve tempo beni çok mutlu etti. PSG ve Real Madrid gibi takımların gruplarında oynamak inanın hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.