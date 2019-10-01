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FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya raporlu olduğu için katılmazken avukatı hazır bulundu. 

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre Demirci hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası talep edilirken, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise beraat ettirilmesi istendi.

Savcı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Demirci hakkında ceza indirimi yapılmasını istemedi.

Demirci ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşma ertelendi.

İddianamede, Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade edilmişti.

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