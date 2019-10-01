Mansur Yavaş'tan Gökçek'e ağır suçlama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, isim vermedi ama Melih Gökçek döneminde tanesi 7500 Euro alındığı söylenen ağaçların 780 Euro olduğunu ve alındığı söylenen ağaçları ise bulamadıklarını ifade etti. Yavaş 40 bin liraya alınan ağaçların ise kuruduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kiralık araç sayısını 1953'ten 1251'e indirdiklerini söyledi. Bu yöntemle yılda 46 milyon lira tasarruf edileceğini belirten Yavaş, kamunun hakkını kollanmak zorunda olduklarını kaydetti.

Mansur Yavaş, Habertürk’te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Son günlerde musluk suyu konusundaki tartışmaları değerlendiren Yavaş, Ankara'da acil değişmesi gereken borular olduğunu; ancak bu teklifin Meclis'ten geçmediğini bu konuya yeniden görüşeceklerini kaydetti.

Ankara'da önceki dönemde 40 bin liraya ithal edilen ağaçların kurumaya başladığını söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Hem su tasarrufu sağlayalım, hem de bir miktar artış yapalım ki acil yatırımlarımız var. Ankara’nın acil değişmesi gereken boruları var. Maalesef bunlar Meclis’ten geçmedi, ben veto ettim, yeniden konuşacağız Meclis’te. Bizden önce metro devredilmiş Ulaştırma Bakanlığı’ndan, EGO Genel Müdürlüğü’ne verilirken protokol yapılmış. Biz belediye başkanı olup göreve başladıktan sonra kararname ile her ay yüzde 5 kesinti yapıldı. EGO yapmış protokolü, belediye imzalamamış. Metronun geliri çok az. 2000’li yıllarda başlayan metro eski sistemde kalmış. Vagon başı 30-40 yolcudan aşağı olmaması lazım. Maalesef iyi değil. Havaalanı metrosu için uğraşıyoruz. İki alternatif var. Bizim projemizde Siteler üzerinden giden metro planlıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili dünyada kredi verecek ne kadar kuruluş var hepsiyle görüşüyoruz. Bu kararları alırken tek başımıza almak istemiyoruz. Acilen bir ulaşım çalıştayı yapmak istiyoruz. Ankara’nın ulaşım master planımız yok. Bu planı yaptırmamız gerekiyor. Bunu yaparken ayrıca alternatif ulaşım neler olabilir gibi, bu konuya ilgi duyan herkesi toplayacağız.

"Su indiriminden Ankara'lının cebinde kalan 1 milyar 710 bin TL"

Daha çok asfalt yapılımı veya mucize, çılgın projelere aktarılmış. Su parasına itiraz etmiştik. Bu işte bir yanlışlık var diyorduk. Biz itiraz etmeseydik şu anda 9 TL olacaktı. Ankaralı’nın cebinde kalan 1 milyar 710 bin lira.

"600-700 milyon tasarruf ettik"

Hemen tasarrufa başladık. 136 milyon lira tasarruf ettik. 200 günün sonunda 226 milyon lira bütçe fazlası verdik. 405 milyon lira da bütçe açığını kapattık. Baktığınızda 600-700 milyon tasarruf ettik ki dengeleyelim. Önümüzdeki yıl kendi bütçemizi kendimiz yapacağız.

"Üniversitelere ücretsiz ulaşım"

Uzun yıllardır Hacettepe, ODTÜ, Bilkent’te aşağıda yolların ağzında otostop yaparlar. Şimdi onların hepsine ücretsiz otobüs koyduk. Yakında 400 kadar bisiklet koymak suretiyle okullarına ulaşabilecekler. 54 kilometre bisiklet yolu yapmayı planlıyoruz. Bir şeyi denemeden peşin peşin Ankaralı binmez, yapmaz dememek gerekiyor. Öğrencilerin 10 bin, 20 bin, 30 bin tanesinin okula bisikletle gittiğini düşünün. Şimdi elektrikli bisikletler çıktı. Çok yaygın bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Şu anda özendirme aşamasındayız.

"Ekrem Bey'in aranmadığını öğrendim"

Ben Özbekistan’a gitmiştim. Taşkent’le kardeş şehir olmak için gitmiştik. Geldiğimde ‘Pazar akşamına kadar acilen belediye yasasında değişmeyi öngördüğünüz taslağı bildirin’ dedim. Sayın Fuat Oktay’ı aradım. Bunu hazırlayacak pozisyonda değilim henüz yurt dışından geldim. Ekrem Bey’in de bilgisi yok şu anda. 11 belediye başkanının müşterek taleplerinden bahsetmiştik. Fuat Bey, yanındakilerine ‘Ekrem Bey’e haber vermediniz mi?’ dedi ve vermelerini söyledi. Daha sonra Ekrem Bey’in aranmadığını öğrendim. Ben kendi hazırladıklarımı gönderdim. Ekrem Bey oraya çağrılmayacağı noktasında bilgim yok.

"7500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatı 780 Euro"

Daha önceki yıllarda Ankara’ya tanesi 40 bin liradan ağaçlar ithal edilmiş, bu ağaçlar kuruyor. 7500 Euro’ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik. Çimler ve sulamalarda asıl vurgunu yapıyorlar. Ben şu anda geçimini Ankaralı vatandaşların verdikleri paralarla sürdüren bir kişiyim. Patron sizsiniz, bizlerin yapacağı işe sizlerin karar vermesi lazım."