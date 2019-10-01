Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.

Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.