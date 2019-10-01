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Facebook Elizabeth Warren'ın başkanlığına sıcak bakmıyor

Anadolu Ajansı

Facebook CEO'su Zuckerberg'in Demokrat aday adaylarından Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için "çok kötü olacağını" söylediği sözleri, Amerikan basınına sızdı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Demokrat adaya adaylarından Elizabeth Warren'ın başkan seçilmesinin şirket için 'çok kötü olacağını' söylediği ortaya çıktı.

Zuckerberg'in Warren'ın başkanlığıyla ilgili şirket çalışanlarına yaptığı konuşması, Amerikan basına sızdı.

"Biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa gider savaşırsınız"

Haberlere göre Zuckerberg, Elizabeth Warren'ın başkanlığının şirket için 'çok kötü olur' değerledirmesinde bulundu.

Zuckerberg, "Doğru cevabın şirketlere savaş açmak olduğunu düşünen Elizabeth Warren gibi biri var. Eğer seçilirse yasal bir mücadeleye gireceğimiz ve kazanacağımız kanaatindeyim. Bu durum bizim için halen çok kötü mü olur? Cevabı evet. Hükümetimize karşı büyük bir dava açmak istemem ama biri sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa da gider savaşırsınız" ifadelerini kullandı.

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