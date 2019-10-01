HABER /  DÜNYA

İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmak istedi

Anadolu Ajansı

İngiliz Parlamentosunun önünde üzerine benzin döken bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'nin başkent Londra'daki parlamentonun araç girişi yapılan kapısının yakınlarında meydana gelen olayda; görgü şahitlerinin ifadelerine göre, 20'li yaşlardaki siyahi bir kişi, bir kola şişesindeki sıvıyı üzerine döktü. Elinde çakmak da olan adama, polisler hızlı şekilde yangın söndürücüyle müdahale etti.

Parlamenter Huw Merriman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir adamın üzerine benzin gibi kokan bir sıvı döktüğünü gördüğünü belirtti.

Bir polis sözcüsü de bir adamın yanıcı olduğu sanılan bir sıvıyı üzerine döktüğü, olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi. Sözcü, eylemin sebebinin siyasi olmadığı, olayın bir park cezasına tepkiden kaynaklandığını ifade etti.

Olay sırasında Parlamento Meydanı'nın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatılırken, ismi açıklanmayan adam, elleri kelepçeli şekilde ambulansa bindirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır
Galatasaray Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Türk polisi Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaştı
TFF'den A. Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı! İtiraz reddedildi
LPG Otogaz fiyatına 27 kuruş zam geldi
İstanbul Valisi açıkladı! Çapa Diş Hekimliği binası boşaltılıyor öğrenciler eylem yapmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Gelin arabasından çıkanlar polisi hayrete düşürdü
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra olay sözler
İstanbul'da deprem olduğunu sanan kadın camdan atlamaya kalkıştı
Günlerdir haber alınamıyordu! Yaşlı adamdan acı haber geldi
Apartman dairesinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek
Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman kaç gün tatil?
Yorumlar