AK Parti Grup Başkanı Bostancı: EYT sorununu ne çözebilir bakılıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, EYT sorunuyla ilgili "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP'nin komisyon kurulması teklifi hakkında, "Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil" diye konuştu.

CHP'nin araştırma komisyonu önerisi

Habertürk'te katıldığı bir programda açıklama yapan Bostancı, CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne diyorlar, emekli edelim verelim"

İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memnun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok.