HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

HDP Hakkari Milletvekili Güven, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın görevden alınması ve yerine kayyum atanması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı.

Fezleke, TBMM'ye gönderilecek

Güven burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, TBMM'ye gönderilecek.

Ne olmuştu?

HDP'li Güven konuşmasında, "Savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak" demişti. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Güven'in de aralarında bulunduğu HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.