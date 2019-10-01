Galatasaray PSG maçı şifresiz canlı hangi kanalda saat kaçta

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, saat 22:00'da canlı yayınlanacak maçta sahasında Fransız devi PSG'yi ağırlayacak. İşte, merak ettiğiniz “CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak. 1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak.

Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Kritik maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera - Mariano - Luyindama - Marcao - Nagatoma - Nzonzi - Seri

Feghouli - Belhanda - Babel - Falcao

CBC Sport frekans bilgileri

AzerSpace 46° uydusundan yayın yapan CBC Sport'u izlemek için frekans bilgilerini girmeniz yeterlidir. Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.