Ronaldo emekli olacağı tarihi açıkladı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, emekliliğinin çok yakın bir tarihte olabileceğini açıkladı.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yolun sonuna mı geliyor. Portekizli yıldız, emekli olabileceğini açıkladı.

''Gelecek ve sonraki yıl ne olacağını kim bilebilir?"

SportBible isimli bir internet sitesine röportaj veren Cristiano Ronaldo, futbol dışındaki yaşantıdan çok hoşlandığını söyledi ve emeklilik sözlerini kullanmaya başladı. Juventus ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo, "Hala futbolu seviyorum. Cristiano'yu seven taraftarları ve insanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu yaşla ilgili değil, düşünceyle ilgili bir şey. Son 5 yıldır futbol dışındaki yaşantımdan mutluluk duyuyorum. Gelecek ve sonraki yıl ne olacağını kim bilebilir?" diye konuştu.

Ronaldo, dünyanın en popüler ismi oldu

Cristiano Ronaldo, spor sponsorluk analiz platformu Hookit verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında Facebook, Instagram ve Twitter'da 887,2 milyon etkileşim aldı. Portekizli, bu alanda en yakın takipçisi Messi'yi (361.1 milyon) uzak ara geride bıraktı. Instagram'da 185 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, dünyanın en popüler ismi oldu.

Paraya para demiyor

Juventus'un yıldızı, The Rock, Beyonce, Ariana Grande gibi isimleri geçti. Ronaldo, Premier Lig kulüplerinin hepsinden daha fazla takipçiye ulaştı. 145 milyon nüfuslu Rusya'nın tamamından fazla takipçisi olan Ronaldo, her bir gönderim için de 780 bin 487 Dolar aldı.

İş hayatına atıldı

5 FIFA Yılın Futbolcusu ödüllü Ronaldo, futbol dışındaki yaşantısına şimdiden adapte olmaya başlarken; yaptığı yatırımlarla da bunu gösterdi. İş hayatına atılan Ronaldo, kendi parfüm, iç çamaşırı markalarını piyasaya sürdü. Jimnastik salonlarıyla birlikte oteller de işleten Ronaldo, saç ekim merkezi açtı.

''Her zaman kendiniz olmanız gerekiyor''

Nike'ın 2016'da ömür boyu kontrat için 1 milyar Dolar teklif ettiğini Ronaldo, iş insanlığı konusundaki düşüncelerini de paylaştı ve "Kimseyi taklit etmek istemiyorum. Her zaman kendiniz olmanız gerekiyor. Ancak zaman zaman sadece futbolda değil, Formula 1, NBA, golf, karma dövüş sanatlarından iyi örneklerden ilham alabilirsiniz. Başarılı sporcuların hepsi aynı çalışma ahlakına sahip. Büyük şirketlerin CEO'ları da her zaman motivedir ve iyi şeyleri başarmak için çok çalışmak zorundalar" ifadelerini kullandı.