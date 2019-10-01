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MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay canlı yayında açıkladı af geliyor

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, canlı yayında ceza indirim infaz yasasının Aralık ayından önce çıkabileceğini duyurdu.

MHP'nin seçimlerden önce gündeme getirdiği af konusunda sona doğru yaklaşılıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi.

İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili soruya cevap veren Akçay, " 2. yargı paketinde infaza ilişkin, şartlı ceza indirimine ilişkin kanun teklifi birlikte değerlendirilerek Meclis'e sunulacak.

Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz

O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel kurulu zaten Aralık' 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Amam bizim ilk önceliğimiz, Genel kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." dedi.

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