Thomas Cook'un Türk turizm sektörüne 350 milyon euro borcu vardı

Turizm İstişare Kurulu, Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren tur operatörü Thomas Cook'un, Türk turizm sektörüne 350 milyon euro'nun üzerinde borcunun bulunduğunu, bunun tahsilinin ise imkansız olduğunu belirtti.

Turizm İstişare Kurulu (TİK), iflas eden tur operatörü Thomas Cook’un, başta konaklama olmak üzere, tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euro'nun üzerinde borcu olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

"Ciddi bir kriz"

Yaşanan iflasın, Türkiye'nin turizm sektörü için olağan dışı bir durum oluşturduğunu ve Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren Thomas Cook'un pazardan çekilmesinin Türk turizmi için 'ciddi bir kriz' olduğunun altı çizildi.

Kurul, yaşanan ve yaşanacak finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılmasını, 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredi planlanmasını ve kredi kullanımında küçük işletmelere öncelik tanınmasını talep etti.

"Vahim sonuçlar doğuracak büyüklükte"

TİK, Thomas Cook'un iflasının ardından yaşanan gelişmeye bağlı 'hasar tespitinin en çarpıcı unsurlarını' şöyle sıraladı:

-Thomas Cook, ağırlıklı olarak tur operatörünün başta konaklama olmak üzere tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euro'nun üzerinde borcu olduğu tahmin edilmektedir. Bu borcun yakın ve orta vadede tahsilinin imkansız olması bilinen bir gerçektir. Alacaklarını alamayan özellikle küçük işletmelerin yaşayacağı finansal sorunlar tahmin edilenden çok daha büyük olacaktır.

-Önümüzdeki sezon için yapılmış sözleşmelerin uygulanamayacak olması, bu sözleşmelerde yer alan erken rezervasyon, avans, peşin ödemelerin gerçekleşmeyecek olmasının kış sezonunda yaratacağı ek finansal yük ve sıkıntılar vahim sonuçlar doğuracak büyüklüktedir.

-Pazarda bir anda oluşan 2 milyon civarı yolcu eksikliği, arz talep dengesini bozacaktır. Yaşanan iflas, turizm sektörünün tüm bileşenlerini olumsuz biçimde etkileyeceği gibi turizm sektörüne tedarik ve hizmet sağlayan 50’den fazla sektörün de önemli ölçüde etkilenmesine neden olacaktır.

-Yaşanan bu olumsuzluk ayrıca, sektörde çalışan kesimi, küçük ve de orta büyüklükteki tedarikçilerinin zor durumda kalmalarına da neden olacaktır. Bu nedenle çok hızlı hareket edilerek önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir.