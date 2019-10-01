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Rahmi Koç'tan Fikret Orman'a: Bu şekilde bırakmamalısın

Beşiktaş'ta camianın önemli isimlerinden Rahmi Koç, mevcut başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptı ve yeniden aday olmasını istedi.

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul için geri sayım sürüyor. Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevini yapan Serdal Adalı'nın "Beşiktaş'a faydalı olacağımı düşündüğüm anda adaylığımı açıklarım" sözlerinin sonra Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı merak ediliyor.

TRT SPOR'da yer alan habere göre; son başvuru tarihi 13 Ekim olan Beşiktaş başkanlık yarışında camianın önde gelen isimleri Orman’a yeniden aday olması konusunda baskı yapıyor. Onlardan biri olan Rahmi Koç, Fikret Orman ile bir araya geldi.

"Bu şekilde bırakmamalısın''
Stat yapımında Orman'a destek veren Rahmi Koç'un yapılan görüşmede "Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün ve başkanlık için yeniden adaylığını koy. Daha yapacağın işler var" dediği öğrenildi.

Henüz kararını vermedi
Konuyu düşündüğünü belirten Fikret Orman ise ilerleyen günlerde karar vereceğini Rahmi Koç’a ilettiği gelen haberler arasında.

Diğer adaylar ne yapacak?
Öte yandan Serdal Adalı’nın yaptığı açıklama sonrasında aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal’ın nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu.

Şu ana kadar konu hakkında görüş belirtmeyen Çebi ve Ünal'ın önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklaması bekleniyor.  

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