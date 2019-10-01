MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM açılışına katılmayacak sebebi rahatsızlığı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin doktor tavsiyesi üzerine yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacak.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

Doktor tavsiyesi üzerine dinlenecek

TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.





TBMM açılış etkinliklerine katılamayacak

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."