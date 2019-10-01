Muhalefet Erdoğan'ın karşısına bakın kimi çıkaracak! Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, 'bilgiye dayanarak söylediğini' belirterek muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı çıkaracağını iddia etti.

Bülent Aydemir, 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine dair bazı kulis bilgilerini aktardı. Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında konuşan Aydemir, "CHP yerel seçimlerde yüzde 30'u aştı, İstanbul'da yüzde 50'yi aştı Ekrem İmamoğlu ile. CHP bu şartlarda 'Abdullah Gül'ü çatı aday gösteriyorum' derse siyaseten intihar etmiş olur" diye konuştu.

"Bloku bölmeyecek bir isim olacak"

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: Çok net söylüyorum. Hani 'ortak aday' dediniz ya! Başka formül görünmüyor! Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim. Bu bloka karşı, bloku bölmeyecek bir isim olacak. CHP'lilerin önemli bir bölümü bu başarı sağlanmışken, gidip Abdullah Gül'ü aday gösterirse başkasına oy verir net söylüyorum. Siyaset, realiteler üzerine yapılan bir şeydir. Ben şöyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun ben bunlara girmeyeceğim.

"Bilgiye dayalı söylüyorum"

Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır. Orada ittifaklar başka bir şey geliştirir. Denilir ki, "Olmuyor, böyle ittifakla yürüyelim", başka bilmediğimiz şeyler devreye girer. Daha çok erken bunları konuşmamız.