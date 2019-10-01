Bakan Fahrettin Koca'dan yönerge! Sosyal aktivite amaçlı spor için sağlık raporu alınmayacak

Sağlık Bakanlığı'nca sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırlanan, yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı.

Bakan Fahrettin Koca, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşların sağlık durumlarını belgelendirmeleri istenebildiğini bildirildi. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini kaydeden Koca, özellikle aile hekimleri üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu belirtti.

'Tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak'

Bakan Koca, açıklamasında, "Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladığımız Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek" ifadelerini kullandı.

'Raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi'

Bakan Koca, e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğunun kaldırıldığını ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesinin sağlandığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi. Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu.

Raporların geçerlilik süresi 2 yıl olacak

Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkânı getirildi. Yapılan bu düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve hekimlerimize kolaylık sağlamasını temenni ediyorum."