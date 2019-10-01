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Diagne'den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Fatih Terim'in PSG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki sözleri üzerine olay bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır. Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var." sözlerine Diagne'den yanıt geldi.



Gol sevinci ve emojiler kullandı
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Diagne paylaşımında Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ve emojiler kullandı.

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