'Katil devlet' tartışmasına Özkök de katıldı! Nagehan Alçı’nın yanındayım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "90'larda bu devlet bal gibi katil devletti” dediği için eleştiri oklarının hedefi olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın yanında olduğunu belirtti. Özkök, "Bırakın erkeklerin söyleyemediği doğruları bari kadınlar söylesin" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök, "Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu söyleyince neden ona dava açılıyor... Ona da açmayın... Ben hem Nagehan Alçı’nın hem Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım..." diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Özkök, yazısında şunlara değindi:

"Baktım yüklenen yüklenene..."

Nagehan Alçı çıktı ve "Katil devlet" dedi ya... Baktım yüklenen yüklenene... Orada burada, birçok yerde okudum. Argüman hep aynı.

"Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu da söyledi. Ama ona hapis cezası verildi. Nagehan Alçı’ya niye verilmiyor..."

"Bırakın erkeklerin söyleyemediği doğruları bari onlar söylesin"

Arkadaşlar bunu böyle söyleyeceğinize şöyle deseniz... “Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu söyleyince neden ona dava açılıyor... Ona da açmayın...” Bir de şu var... Bu ülkede artık kadınlar konuşmaya başladı... Bırakın erkeklerin söyleyemediği doğruları bari onlar söylesin... Ben hem Nagehan Alçı’nın hem Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım...

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