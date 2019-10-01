TÜBİTAK'ın ne gibi deprem çalışmaları var? Bakan Mustafa Varank açıkladı

Geçtiğimiz hafta İstanbulluları korkutan 5.8'lik şiddetli depremin ardından TÜBİTAK'ın 1999'dan bu yana bir çalışma yapmadığına ilişkin iddialara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklama geldi.

İstanbul'da uzun bir zamanın ardından şiddetli deprem oldu. İstabulluları panikleten deprem iddia ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bunlardan biri de TÜBİTAK'ın 1999'dan bu yana bir çalışma yapmadığına ilişkin iddialarıydı.

Bakan Varank rakamlarla yalanladı

Bakan Varank, katıldığı bir açılış töreninde son günlerde tartışılan; 1999'dan bu yana TÜBİTAK depremle ilgili yeterli çalışmayı yapmadığı tartışmaları hakkında bilgi verdi.

Mustafa Varank, Teknoparklarda 5 bin 500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, "Burada yeri gelmişken bir hususun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşadığımız deprem yürekleri ağzımıza getirdi. Deprem sonrasında kamuoyunda, deprem çalışmaları hakkında haklı bir hassasiyet oluştu." diye konuştu.

"217 Projeyi destekledik''

Bazı yayın organlarındaki yorumcuların, TÜBİTAK’ı töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturabilecek ifadelerde bulunduğunu aktaran Varank, şunları söyledi: "Hatta tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki, 1,5 milyon avroluk farklı bir gözlem istasyonu daha kurulmuş olsa depremle ilgili her husus çözülecekmiş gibi bir algı oluşturuldu. Aslında TÜBİTAK konuya ilişkin basın açıklamasını yaptı. Ama buradan da tekrarlamak istiyorum. Bilim insanlarımızın deprem ve sismografi alanındaki projelerini TÜBİTAK aracılığıyla destekliyoruz. Bu kapsamda; 1999’a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 projeyi destekledik. 2006-2019 yıllarında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira katkı sağladık.

Bütçenin yüzde 38'i İstanbul Teknik Üniversitesine gitti

Marmara Bölgesi özelinde yürütülen TÜBİTAK proje bütçelerinin yüzde 38’ini de İstanbul Teknik Üniversitesi aldı. Deprem araştırmaları konusunda, mülga DPT ve Kalkınma Bakanlığı 29 farklı proje ve altyapı yatırımı için 200 milyon liranın üzerinde ödenek sağladı. Hal böyleyken, dile getirilen iddialar bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Türkiye’de her türlü Ar-Ge faaliyetine milyarlarca lira kaynak aktaran 56 yıllık ulusal araştırma kuruluşumuzu böyle asılsız ithamlarla karalamak kimseye fayda vermez."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 17 senede bilime ve araştırmaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu samimi çabalarımızın karşılığını işte bugün açılışını yaptığımız enstitülerde görüyoruz. Ekosistemin gelişimi için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bugün burada bulunmamıza vesile olan Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünün ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olacağına tüm kalbimle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.