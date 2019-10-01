Domates fiyatları Adana halinde 70 kuruşa geriledi tonlarcası elde kaldı

ADANA’da domateste ürün bolluğu yaşanırken, talebinin azalması ise satışları etkiledi. Kilosu 70 kuruşa kadar düşen ve satılamayan tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı.

Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, ürün fiyatlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Domatesin kış mevsiminde 6 liraya satıldığı zaman hiçbir suçları olmadığı halde kabzımalların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Yüksekyayla, “Domates, şu anda 70 kuruştan başlıyor ve en iyi domates 1 lira. Bu sene domates fiyatları çok düşük. Hatta daha önce 50 kuruş ile 70 kuruş arasında gidiyordu. Satış yok işte. Halde saat 09.00 olmuş. Bu saatte bile bütün mallar duruyor. Esnaf bu sene çok zarar etti. Eken çiftçi de çok zarar etti. Hiç görülmemiş bir sene” diye konuştu.

"Bunun programlanması lazım"

Çiftçilerin tüketimden çok domates ektiğine ve devletin domates ekimi konusuna müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Yüksekyayla, “Herkes dilediği gibi domates ekiyor. Bunun programlanması lazım. Bugün hangi bölgelerde ne ekilebilir, ne kadar kotayla ekilebilir buna bakmak lazım. Bir sene bakıyorsunuz ki fiyatlar tavan yapmış, bir sene bakıyorsunuz ki taban yapmış. Dengeyi tutturmak mümkün değil"