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Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

PKK ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" diye konuştu.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet töreninde konuştu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık." ifadelerini kullandı. 

"12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Soylu, şunları söyledi: Yaz döneminde 23 büyük 249 orta toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. 

Kış operasyonlarının planlamasını yaptık bugün itibariyle sonbahar-kış operasyonlarına başlıyoruz. 

Üst düzey 108 terörist

2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar üst düzey 108 terörist etkisiz hale getirildi. 17 Ağustosta başlayan Kıran operasyonlarında 63 terörist etkisiz hale getirildi. 68 mağara sığınak imha edildi.

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