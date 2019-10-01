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Ersun Yanal’dan oyuncularına hem övgü hem serzeniş

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin ardından futbolcularıyla yaptığı toplantıda "En zor deplasmanda Kadıköy'deki gibi rahat bir oyun oynadık ama final paslarında çok kolay hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisinde rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yanal "Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

''Kadıköy'deki gibi rahat oynadık''
"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı. Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

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