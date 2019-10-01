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SWAP hamlesi sonrası dolar tırmanışa geçti! Analistler ikiye ayrıldı

Yeni Ekonomi Programı sonrası 5.65 civarında seyreden Dolar/TL'de iyimser hava devam ediyor. Analistler, yabancı kurumların TL rand ikili işlemlerinde TL lehine pozisyon açılmasına ilişkin önerilerinin arttığını belirterek TL'deki iyimserliğin sürdüğünü belirtiyor.

Ekim ayına Dolar 5.65 bandındaki hareketini sürdürerek başladı. Dün açıklanan YEP ve TL-rand ikili işlemlerinde TL lehine pozisyon açılmasıyla pozitif seyrini sürdürdü. Ancak Merkez Bankası'nın swap hamlesi sonrası yukarı yönlü bir hareket başladı. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor.

Dolar/TL, Eylül ayı başından beri genel olarak 5.65-5.75 bandında seyrediyor. Bandın üst tarafı Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırıldı. Ancak kur 5.65-5.75 bandında kaldı.

Dolarda son durum

TL'yi destekleyen unsurlar

TL'de son dönemde ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler etkili oluyor. Ayrıca TCMB'nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi de ana etkenlerden biri. Küresel piyasalarda ise düşük, hatta negatif faiz TL'yi destekleyen bir diğer unsur olmayı sürdürüyor.

Yeni Ekonomi Paketi

Yeni Ekonomi Paketi, enflasyon tahminlerinin daha da aşağı revizyonu ise tahvil getirilerinde düşüş sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bu yıl büyüme beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 0.5'e revize edilirken, önümüzdeki üç yıl için yüzde 5 büyüme öngörülmüştü.

YEP'te program boyunca enflasyonda kalıcı düşüş, ödemeler dengesinde ise büyümeye rağmen üç yıl boyunca dengeye doğru gerileyen bir çerçeve esas alındı. programa ilişkin önümüzdeki yıl hızlı bir büyümeye nasıl ulaşılacağı ve üç yıl boyunca yüzde 5 büyüme sırasında düşük cari açığın nasıl sağlanacağı konusunda soru işaretlerini dile getirdiler. Albayrak ise ekonomideki toparlanmanın sonucu olarak cari dengede açık verileceğini bildiklerini ancak bu açığı "dış finansman ihtiyacının makul kalacağı seviyelerde" tutacaklarını söyledi.

Hedefin 3.5'ten yüzde 5'e yükseltilmesi

Uzmanlar, Avrupa ekonomisinin durgunluk tehdidi altında olduğu ve küresel ekonomiye ait belirsizliklerin devam ettiği bir konjonktürde 2020 dönemine ait büyüme hedefinin yüzde 3.5'ten yüzde 5'e yükseltilmesi konusunda ikiye ayrılırken, geçen seneki kur şokunun ardından hedeflerin büyük ölçüde tutturulması nedeniyle revizyonu önemsediklerini belirtiyor.

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