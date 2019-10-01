Savcı Sayan'dan Ağrılılara müthiş hizmet! Güzel haberi bizzat kendi duyurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da hastaların trafiğe takılmadan hastaneye rahat ve hızlı ulaşım için, HASTABÜSLER’in en yakın zamanda hizmete başlayacağını duyurdu.

31 Mart Seçimleri'nde aldığı yüksek oy ile başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Sayan, Ağrı’da yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başardı. Sayan yeni bir hizmet modeli ile bir ilke imza atıyor.

HASTABÜS'lerle Ağrılılar hastaneye hızlı ve rahat gidecek

Sayan son olarak ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların rahat bir şekilde şehir içinde ulaşım sağlaması için başlattığı girişimlerden biri olan; hastaneye rahat ulaşım için, HASTABÜSLER’in en yakın zamanda hizmete başlayacağını duyurdu.

Başkan Sayan duyuruyu sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı;

Mahalleden hastaneye,hastaneden mahalleye şehir içindeki hiçbir durakta durmadan vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni HASTABÜS’lerimiz en kısa zamanda hizmete başlayacaktır.Ağrı’ya hayırlı olsun... pic.twitter.com/Nyz6CbrPJS — Savcı Sayan (@SavciSayan) September 30, 2019

Seçim öncesi vaatlerinden biriydi

Başkan Sayan’ın seçim sürecinde verdiği vaatlerden biride ulaşım sorununu rahatlatmaktı.

Yaptığı girişimler sonucu, hastane ve mahalleler arası olan ulaşımda hastaların çektiği sıkıntıları bitirmek adına, hastaların kendi mahallesinden bindikleri Hastabüs’lerle, şehir içinde hiçbir durakta durmadan direk hastaneye giden 10 adet Hastabüs, en yakın zamanda 10 mahallenin hizmetine giriyor. Ağrı’ya hayırlı olsun ,teşekkürler Başkan Sayan, yaparsa Savcı Sayan yapar…