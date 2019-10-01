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Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanal yayınlayacak?

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray rakibini TT Arena'da karşılayacak. Peki bu akşam oynanacak olan Galatasaray PSG maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray bu akşam TT Arena stadyumunda Fransa temsilcisi PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı karşılaşma için heyecanlı taraftar maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta oynanacak ve Galatasary maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak sorusunun yanıtını arıyor. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalında saat 22.00'da yayınlanacak. 

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak. 1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak. Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar sonunda puan durumu şu şekilde:

1. PSG (3 Puan)

2. Club Brugge (1 Puan)

3. Galatasaray (1 Puan)

4. Real Madrid (0 Puan)

Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Muslera - Mariano - Luyindama - Marcao - Nagatoma -  Nzonzi - Seri
Feghouli - Belhanda - Babel - Falcao

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