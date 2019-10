Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Rob Cohen yine cinsel tacizle suçlanıyor

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious), DragonHeart, xXx gibi filmlerle tanınan Rob Cohen, bir kez daha cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. Cohen daha önce de kızı tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.

Fast & Furious serisini başlatan The Fast and the Furious ile dikkatleri üzerine çektikten sonra xXx, Stealth, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Alex Cross gibi birbirinden kötü aksiyon filmlerine imza atan Rob Cohen, bir kez daha cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde.

Bu yılın başında yönetmenin 32 yaşındaki kızı Valkyrie Weather, henüz iki yaşındayken Cohen’in cinsel istismarına maruz kaldığını açıklamıştı. MeToo ve Time’s Up hareketlerinin Hollywood’da estirdiği değişim rüzgarları sayesinde yıllar sonra gündeme taşınan bu cinsel istismar, Cohen tarafından taciz edilen bir oyuncunun da suskunluğunu bozmasının önünü açtı.

The Huffington Post’a konuşan Jane adlı bir aktris, hiçbir zaman hayata geçmeyen bir dizi projesi için buluştuğu Cohen’in cinsel tacizine maruz kaldığını açıkladı. 28 yaşındayken bu proje için New York’ta Cohen ile buluştuğunu belirten aktris, yönetmenin toplantıyı otelinin hemen yanında bulunan bir restorana aldırdığını ve burada, istemediği hâlde sürekli şarap isteyerek içmesi için baskı yaptığını ifade ediyor. İçkisini içtikten hemen sonra başının dönmeye başladığını ve bir anda restoranda tek başına oldukları gibi bir hisse kapıldığını söyleyen oyuncu, bu noktada Cohen’in kendisini öpmeye çalıştığını ve hatırladığı bir sonraki şeyin bir otel odasında Cohen ile birlikte çıplak bir şekilde uyanmak olduğunu söylüyor.

Rob Cohen’in Avukatı Bu İddiaların Gerçeği Yansıtmadığını Savunuyor

Valkyrie Weather’ın açıklamalarının ardından cesaretini toplayıp bu yaşananları basınla paylaşma kararı alan Jane’in yaşanan bu olay sonrasında tıbbi destek aldığı The Huffington Post’ın topladığı belgeler tarafından da desteklendi.

Hollywood’da cinsel taciz veya tecavüzle suçlanan isimlerin avukatı olarak tanınan Martin Singer, Cohen adına yaptığı açıklamada müvekkilinin tamamen uydurma olan bu suçlamaları kabul ettiğini ve yayımlanan bu makalenin bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ifade etti. Singer ayrıca bu makalenin MeToo çılgınlığını devam ettirmek için verilen çabaların bir parçası olduğunu iddia etti.

Şu sıralar yeni filmi Speedhunters’ın ön hazırlık süreciyle meşgul olan Cohen’in bu skandaldan nasıl etkileneceğini zaman gösterecek. Ancak MeToo ve Time’s Up hareketlerinin Hollywood’daki etkisi göz önüne alındığında, yönetmenin bir zamanlar olduğu gibi bu olayı hasır altı edip herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan film çekmeye devam etmesinin pek de kolay olmayacağını düşündürüyor.