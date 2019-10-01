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Davutoğlu ekibi yeni parti çalışmasını hızlandırdı! İstanbul il binası hazırlandı

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da partisi için bina kiraladı. 1700 metrekare büyüklükteki bina Bahçelievler'de bulunuyor.

Kasım ayında yeni partisinin tabelasını asmaya hazırlanan Davutoğlu, Ankara'daki çalışmalarını Beysukent'te bulunan binadan yürütüyor. İstanbul çalışmaları için de E-5 üzerinde bir ofis kiralandı.

İstanbul il başkanlığı binası

Buranın yeni partinin İstanbul il başkanlığı binası olması planlandı. İstanbul'daki parti çalışmasını AK Parti'de de il başkanlığı yapan Selim Temurci yürütüyor. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni bina Bahçelievler'de bulunuyor.

Metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım imkânları bulunan binanın tabelası partinin ismi açıklandıktan sonra asılacak.

Partinin önemli merkezlerinden olacak

Kiralanan binanın daha önce Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanıldığı belirtildi. 1700 metrekare büyüklükteki bina, Ankara'daki genel merkezin ardından, partinin önemli merkezlerinden biri olacak.

Binayı Kadir Has Üniversitesi kullanıyordu

Ankara'daki çalışmalarını Beysukent'teki binadan yürüten Ahmet Davutoğlu, İstanbul için de daha önce Kadir Has Üniversitesi'nin kullandığı binayı seçti.

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