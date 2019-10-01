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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

18 Temmuz'da tatile giren ve 2,5 ay tatil yapan Meclis bugün açılıyor. Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı da hitap edecek

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Tören Salonu'nda Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Milletvekilleri ayağa kalkacak mı sorusu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı, TBMM Genel Kurul Salonu'na girdiğinde AK Parti ve MHP dışındaki vekillerininin ayağa kalkıp kalkmayacağı merak konusu.

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