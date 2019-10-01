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29 ilde arka arkaya FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. 29 ilde yürütülen operasyonlarda onlarca kişi için gözaltı kararı çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Aralarında TSK'den daha önceden ihraç edilenlerin de olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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