Beşiktaş Avrupa'da tarih yazıyordu! 1,5 yılda gelen çöküş

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Avrupa'da desten yazarken şimdi küme düşme hattına geriledi. Fikret Orman, Beşiktaş'ı 1,5 yıl içinde çökertti.

Trabzon deplasmanında çok ağır bir yenilgi yaşayan Beşiktaş adeta dibe vurdu. 6 maçta 5 puan toplayabilen, son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Siyah-Beyazlılar çok değil 1.5 yıl önce tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşıyordu.

Üst üste 2 yıl şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıp 2018'in şubat ayında B. Münih'in önüne çıkan Kartal'da çöküş aslında bağıra bağıra geldi.





Transferde tarihi hatalar yapıldı

Takvim'in haberine göre; Ekonomik sıkıntıların önüne geçilemedi. Bu yüzden takımın kilit isimleri satıldı. Çok önemli bir gelir elde edilmesine rağmen gidenlerin yeri doldurulamadı. Takım her geçen gün biraz daha kan kaybetti.

Transferde tarihi hatalar yapıldı. Talisca ve Aboubakar gibi kiralık yıldızlar takımda tutulamadı. Buna karşın alınan isimlerin çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Gelen, gideni mumla arattı.

Hayal kırıklığı yarattı

Yönetimin kilit isimlerinden Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları bir şekilde kulüpten uzaklaştırıldı. Takım yalnız bırakıldı. Takıma altın yıllarını yaşatan Şenol Güneş'le ilgili kriz çok kötü yönetildi.





Yıldızlar sahada hayalet gibi geziyor

"Kültür inşa edeceğim" diyen Abdullah Avcı, Necip'e sarıldı. Hayal kırıklığı yarattı. Çok önemli paralar kazanan yıldızlar sahada hayalet gibi geziyor.