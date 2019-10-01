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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım" dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe faydalı olacağına inanması durumunda başkan adaylığını duyuracağını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adalı, "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım." dedi.

Beşiktaş Kulübü başkanlığının kendisi için önemli bir makam olduğunu kaydeden Serdal Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. 'Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.' dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur." ifadelerini kullandı.

"Bu kararı zamansız buldum"
Fikret Orman'ın başkanlığı bırakacağını açıklamasına değinen Adalı, "Açıkçası bu kararı zamansız buldum. Kendisi yedi sene boyunca zorlu koşullarda başkanlık yaptı. Bu sürede de çok önemli, hepimizin gurur duyduğu işlere imza attı. Üzüntüsünü ve tepkisini anlamaya çalışıyorum. Camiamız için hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Orman'ın yeniden aday olması halinde listesinde yer almak istemediğini belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Başkanla sürekli konuşuyoruz. Görüşlerimi de kendisine söylüyorum. Adaylık konusu kişisel bir karardır. Kendisine sadece, yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını ve kendisine yepyeni bir liste yapmasını önerdim. Son karar tabii ki kendisinindir. Hukuki olarak hakkı var. Dediğim gibi benim aday olup olmaması konusunda önerim yok. Sadece aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim."

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