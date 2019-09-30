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F-35'lerle ilgili Türkiye'nin rolünü almak istiyorlar

F-35 programı için çok kilit konumda bulunan Türkiye'nin boşluğu henüz doldurulamazken, Avustralya'nın ABD'de lobi yapmaya başladığı ortaya çıktı.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Krizin ardından F-35 programından Türkiye'yi çıkaran ABD henüz oluşan boşluğu doldurmayı başaramadı. Fakat Türkiye'nin yokluğunu fırsat bilen birçok ülke o boşluğu doldurmak için sıraya girmiş durumda.

Avustralya basınında yer alan haberde, Avustralya hükümetinin Türkiye'nin boşluğunu doldurmaya talip olduğunu ortaya çıkardı. Avustralya basını, Savunma Bakanı Melissa Price'ın ABD'ye giderek lobi faaliyetlerine başlayacağını yazdı. Haberde, "Price, ABD'ye gidecek ve orada Avustralya'nın savunma endüstrisinin ne kadar ileri olduğunu anlatarak F-35 programında yer almak istediğini söyleyecek. Bu seyahat Türkiye'nin üretim programından çıkarılmasının ardından gerçekleştirilecek" ifadesi kullanıldı.

Price'ın Avustralya'daki 11 şirket üzerinden tanıtım yapacağı ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Price'ın Pentagon'dan yetkililer haricinde Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi şirketlerden de temsilcilerle görüşeceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Price, "Benim ziyaretim Avustralya ile ABD'nin gelecek 100 yılda yapacağı ortaklıkları destekler ve ona katkıda bulunur nitelikte olacak. Savunma sanayindeki ilişkimiz bu ortaklıkta kritik rol oynayacaktır" dedi.

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