İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi: İnceleme başlatıldı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Fatih'te bir vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" denildi.

İSTANBUL Fatih'te 26 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; iddialara göre, elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi. Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti.

Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Fatih'te bir vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" denildi.