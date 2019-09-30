Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in 'vatana ihanetten' tutuklanması gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayından yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump hakkında azil süreci başlattıklarını açıklamıştı. Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

"Vatana ihanetten tutuklanmalı"

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sahte ve korkunç bir açıklama yaptığını, meclis kürsüsünde ABD halkını kandırdığını ve kendisine ait olmayan sözleri söylediği için 'vatana ihanetten tutuklanması' gerektiğini söyledi.

İç savaş açıklaması

Trump ayrıca, papaz ve televizyon programcısı Robert Jeffress'in, "(Trump'ın) Görevden alınması iç savaş benzeri bir kırılmaya sebep olacak" sözlerini alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın, Jeffress'in Cumhuriyetçi Partiye yakınlığıyla bilinen Fox News'ta yaptığı açıklamalardan alıntı yaptığı bölüm şöyle:

"Nancy Pelosi ve Demokratlar Azil etme sürecinden vazgeçemez. Onu 2016'da Hillary Clinton'la yenemeyeceklerini biliyorlardı ve şimdi de giderek 2020'de onu yenemeyeceklerini fark ediyorlar. Demokratlar için ondan kurtulmanın tek yolu onu azletmek. Bu süreçte ülkenin yanıp, kül olması onların umurunda olmaz. (...) Eğer Demokratlar başarıyla başkanı görevden alırsa bu iç savaş benzeri bir kırılmaya sebep olacak ve ülkemiz asla iyileşemeyecek."