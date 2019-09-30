Gazişehir Gaziantep Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Yunanistan, '10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye geri gönderme' planını açıkladı

MGK toplantısı sonrasında çok önemli kararlar

Çocuğu olmayan aileleri okunmuş elma ile kandırdılar!

Gümüşhane Valiliği, o merdivenler için açıklama yaptı