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Büyükelçi Önen'den Çin'e gidecekler için kusursuz rehber

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin’e ziyarette bulunacak kişilere “dört başı mamur” bir seyahat ve destek rehberi yayımladı.

Çin, dili, kültürü, yasaları, ulaşımı ve kent yaşamı ile Türk iş dünyası için “kolay olmayan” pazarlardan. Ancak Çin, bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye için de çok önemli bir ticari ortak.

Her gün giderek artan sayıda Türk iş insanı ve şirketi Çin şirketleriyle ticari ilişkiler kuruyor. Ancak çok dinamik bir yapısı olan ve sürekli kendini geliştiren Çin, gelişmeleri takip etmeyenler için hayli yorucu, hatta belki başarısızlıklar ülkesi haline gelebilir.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, turistik veya iş seyahati için Çin’e gidecek olanlara deyim yerindeyse “dört başı mamur” bir seyahat ve destek rehberi yayımladı.

Emin Önen, daha önce Çin’de iş insanı olarak bulunmuş, ardından Şanlıurfa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevleri yapmış bir isim. Bu itibarla olası sorunları ve pratik, kalıcı çözüm yollarını hem iş insanı hem devlet adamı hem de diplomat olarak edindiği deneyimler ışığında sıralamış.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği internet sitesinde yayımlanan “Çin rehberi”, kâğıda yazdırılıp dosya olarak saklanması gereken türden bir hayat kurtarıcı niteliğinde.

Rehbere erişmek için tıklayınız…

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