HABER /  GÜNCEL

5.8'lik deprem sonrası yaptığı konuşma Ece Üner'in başını belaya soktu

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in İstanbullunun yüreğini ağzına getiren 5.8'lik deprem sonrası canlı yayında yaptığı "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" yorumu mahkemeye taşınıyor.

Ece Üner, geçtiğimiz perşembe günü yaşanan 5.8'lik depremle ilgili olarak, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" ifadelerini kullandı.

"Ece Üner güya gazetecilik yapmış"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ece Üner'in canlı yayındaki sözlerine  Twitter'dan böyle tepki gösterdi:

Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Norik Höyük'te atalarımız işte bunu yemiş! Tam 3 bin yıllık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündemdeki üç kritik konu
Metrobüs yoğunluğunun sebebi buymuş! İBB'den metrobüs açıklaması
Özel hastane yakınında kalp krizi geçirdi! 20 dakika müdahale etmediler öldü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler!
Fenerbahçe eski Başkanı Yıldırım ile avukatın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
Ankara’da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın eski futbolcusu Giovani dos Santos çok kötü sakatlandı
Muğla fuhuş operasyonu... Çete lideri 'Sahibe Helen'in Köleleri' adıyla sayfa açmış
Galatasaray'ın rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi
Deprem haritası sorgulama AFAD fat hattı nereden geçiyor?
CHP'li Mahmut Tanal'dan Canan Kaftancıoğlu teklifi
Bekçilik mülakat sınavı ne zaman 2019 sözlü sınavda kaç soru çıkacak?
Yorumlar