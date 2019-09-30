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Metrobüs yoğunluğunun sebebi buymuş! İBB'den metrobüs açıklaması

İSTANBUL 'da metrobüs duraklarında sabah büyük bir yoğunluk yaşanmış, işine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük bir sıkıntı yaşamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun araç arızasından kaynaklandığını açıklayıp özür diledi.

Sabah iş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaşanan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Arıza yaptı

"İstanbul’da bu sabah 07.59’da, metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu’nda bir araç arıza yapmıştır. 08.00’de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08.04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08.14’te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür.

Özür dileriz

Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."

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