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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak sözler!

Cübbeli Ahmet Hoca Twitter hesabından Yenikapı Miting Alanında düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde protesto edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak açıklamalar yaptı.

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanında düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu gelen tepkiler üzerine kürsüden inmek zorunda kaldı.

Son zamanlarda Karamollaoğlu ile arası açık olan Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter'dan yorum yaptı. 

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Karamollaoğlu'nun görüntülerini paylaşarak şöyle yazdı:

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