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Türkiye'yi kana bulayacaklardı! PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı

Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.

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