Türkiye'yi kana bulayacaklardı! PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı

Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.
Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019
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